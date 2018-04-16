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Сенаторы и депутаты Госдумы от Прикамья отчитались о заработанных в 2017 году миллионах
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богачи деньги монеты богатые рейтинг forbes bloomberg (2016) | Фото: facebook.com

Члены Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков и Андрей Климов отчитались о доходах за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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Доходы представителя Прикамья в Совфеде Алексея Пушкова возросли: за прошлый год он заработал 17,1 млн руб. Для сравнения - в 2016 г. его годовой доход составил 16,3 млн руб.

Сенатору принадлежат две квартиры площадью 195,70 кв. м и 136,10 кв. м и два гаража площадью 13.20 "квадратов". Кроме того, Алексей Пушков по-прежнему является владельцем двух автомобилей - "Мерседес E220" и "Ягуар XJ".

Доход его супруги гораздо меньше - 228,4 тыс. руб. В ее собственности квартира площадью 93,50 кв. м, а также дачный земельный участок площадью 3 тыс. "квадратов" и жилой дом в стадии незавершенного строительства, площадь которого составляет 1500 кв. м.

Годовой доход другого представителя Прикамья в Совфеде Андрея Климова - 5,1 млн руб. Это немного меньше, чем в 2016 г. Тогда доход сенатора составил - 5,8 млн руб.

Сенатору принадлежат три земельных участка - два садовых площадью 299 кв. м и один под индивидуальное жилищное строительство - площадью 1500 кв. м, два летних садовых домика, квартира площадью - 148,60 кв. м и квартира в долевой собственности (1/6 доля) площадью 85.20 "квадрата". Также Андрею Климову принадлежит автомобиль "Фольксваген Туарег".

Доход супруги сенатора составляет 227,4 тыс. руб. Ей принадлежит земельный участок площадью 1500 кв. м и квартира (41,40 кв.м) и панельный гараж - бокс.

Кроме того, о доходах отчитались депутаты Госдумы. От Пермского края в нижней палате парламента работают семь депутатов.

Самым богатым депутатом от Пермского края является Александр Василенко. Его доход в 2017 г. составил 27,1 млн руб. Супруга заработала 3,6 млн руб. В собственности депутата есть два земельных участка площадью 1240 и 1187 кв. м, жилой дом - 219,20 кв. м, квартира - 138,7 кв.м, машиноместо. У супруги - два машиноместа, квартиры и автомобиль Audi A4.

Депутат Андрей Исаев в 2017 г. заработал 6,1 млн руб. В его собственности есть две квартиры - 55,7 и 113,8 кв.м.

Игорь Шубин заработал в 2017 году 4,8 млн руб., его супруга - 1,2 млн руб. В собственности депутата имеется земельный участок для дома охотника и земли особо охраняемых территорий общей площадью 13831 кв.м. Кроме этого, есть гостевой дом (486,7 кв.м), квартира (174 кв.м), еще одна квартира площадью 99,50 кв.м (1/2 долевой собственности), гараж, два машиноместа и здание дома охотника.У супруги - квартира и автомобиль "Фольксваген Туарег".

Доходы Дмитрия Сазонова составили 4,7 млн руб., его супруги - 2,6 млн руб. В собственности депутата есть земельный участок под ИЖС (1775 кв.м), жилой дом (482 кв.м), баня. У супруги - две квартиры.

Из транспорта Сазонов владеет автомобилем TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO), мотоцикл "SUZUKI GSX 1300R" и прицепом "ВМЗ-9.601". Жена - Mercedes-Benz E250 CGI и ВАЗ 111730.

Доход Игоря Сапко за 2017 год составил 4,6 млн руб., его супруги - 2,4 млн руб. В собственности депутата есть два земельных участка земли особо охраняемых территорий, которые могут использоваться под базы отдыха, площадью 2000 кв. м и 3825 кв. м. Кроме этого, гостевой дом (239,6 кв.м), квартира (1/2 долевой собственности), дом охраны и досуговый центр. Из транспортных средств у Игоря Сапко имеется только снегоболотоход, у его супруги - LEXUS RX200T.

Алексей Бурнашов заработал в прошлом году 4,3 млн руб рублей. Есть квартира площадью 166,2 кв. м, которая принадлежит ему на срок полномочий депутата ГД и квартира в безвозмездном пользовании площадью 74,10 кв.м.

Доход Дмитрия Скриванова за 2017 год составил 3,9 млн руб. В собственности есть квартира площадью 174,8 кв. м, BMW3401 XDRIVE и два снегохода.

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16.04.2018 08:40 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:40 Екб


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Сенаторы и депутаты Госдумы от Прикамья отчитались о заработанных в 2017 году миллионах
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