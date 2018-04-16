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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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В Екатеринбурге из-за реконструкции Макаровского моста перекроют Челюскинцев
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ул. Степана Разина, Екатеринбург, ремонтные работы (2016) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге с 16 апреля по 5 мая 2018 будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне улицы Челюскинцев от переулка Красного до улицы Гражданской, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Перекрытие связано с реконструкцией Макаровского моста. Движение транспорта будет организовано по четной стороне улицы.

Напомним, до открытия автомобильного движения строение испытывали пневмоколесным транспортом. Пока загруженные самосвалы были на мосту, специалисты фиксировали данные с установленных на несущих конструкциях датчиков. Параметры изучали московские эксперты, которые в итоге дали положительное заключение на движение автомобильного транспорта. После этого успешно состоялся второй этап испытаний на устойчивость от движения рельсового транспорта.

Екатеринбург, Исеть, набережная Исети, осушенный берег Исети, Макаровский мост(2017)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: макаровский мост, перекрытие дорог, Екатеринбург, реконстркция, Челюскинцев
16.04.2018 07:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:59 Екб


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В Екатеринбурге из-за реконструкции Макаровского моста перекроют Челюскинцев
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