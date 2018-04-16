В Екатеринбурге из-за реконструкции Макаровского моста перекроют Челюскинцев

В Екатеринбурге с 16 апреля по 5 мая 2018 будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне улицы Челюскинцев от переулка Красного до улицы Гражданской, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Перекрытие связано с реконструкцией Макаровского моста. Движение транспорта будет организовано по четной стороне улицы.

Напомним, до открытия автомобильного движения строение испытывали пневмоколесным транспортом. Пока загруженные самосвалы были на мосту, специалисты фиксировали данные с установленных на несущих конструкциях датчиков. Параметры изучали московские эксперты, которые в итоге дали положительное заключение на движение автомобильного транспорта. После этого успешно состоялся второй этап испытаний на устойчивость от движения рельсового транспорта.