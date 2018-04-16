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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Куйвашев не сомневается, что "Урал" выйдет в еврокубки после победы над "Спартаком"
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Открытие &quot;Екатеринбург Арены&quot; и матч &quot;Урала&quot; и московского &quot;Спартака&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 апреля торжественно открыл стадион "Екатеринбург Арена" после масштабной реконструкции к чемпионату мира по футболу-2018.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, церемония прошла перед началом матча "Урал" - "Спартак" - второй тестовой игры. По словам губернатора, уже совсем скоро здесь пройдут игры чемпионата мира, после завершения которых стадион останется в качестве наследия всем жителям Среднего Урала.

"Уверен, здесь будут проходить кроме спортивных событий еще и концертные, и самые разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона", - сказал Куйвашев.

Открытие "Екатеринбург Арены" и матч "Урала" и московского "Спартака"(2018)|Фото:Накануне.RU

Губернатор поблагодарил строителей, которые точно в срок ввели после реконструкции этот важнейший спортивный объект, умело сохранив здесь все исторические элементы и преобразив его. Зрители, пришедшие на матч, увидели красочный номер в исполнении шоу барабанщиков вместе с юными футболистами СК "Урал" и гимнастками-воспитанницами олимпийской чемпионки и посла Екатеринбурга – города-организатора ЧМ-2018 Ирины Зильбер. Сразу после этого состоялась торжественная передача строителями и реконструкторами стадиона - группой "Синара" - символического ключа от арены футбольному клубу "Урал". Генеральный директор "Синары" Михаил Ходоровский вручил ключ президенту клуба Григорию Иванову. Гимн России перед началом игры прозвучал в исполнении Уральского хора.

Открытие "Екатеринбург Арены" и матч "Урала" и московского "Спартака"(2018)|Фото:Накануне.RU

Право совершить первый удар по мячу на торжественно открытой "Екатеринбург Арене" досталось Евгению Куйвашеву. Глава региона дал пас юному воспитаннику спортклуба "Урал" и Ирине Зильбер.

Открытие "Екатеринбург Арены" и матч "Урала" и московского "Спартака"(2018)|Фото:Накануне.RU

Сам матч завершился победой "Урала" над действующим чемпионом России со счетом 2:1. Евгений Куйвашев поздравил игроков и тренерский состав клуба.

"Уверен, мы теперь выйдем в еврокубки и дальше – чем черт не шутит? Спасибо вам за игру, я сегодня голос сорвал. Игра была шикарная!", - признался глава Среднего Урала.

Открытие "Екатеринбург Арены" и матч "Урала" и московского "Спартака"(2018)|Фото:Накануне.RU

Другие новости по темам: Куйвашев, Урал, Спартак, стадион
16.04.2018 07:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.04.2018 19:52 Мск
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Ранее 13.04.2018 14:40 Мск
Перед официальным открытием "Екатеринбург Арены" на стадионе пройдет концерт

Ранее 13.04.2018 09:25 Мск
Перед матчем "Урал" - "Спартак" на "Екатеринбург Арене" откроют дополнительные входные группы








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Куйвашев не сомневается, что "Урал" выйдет в еврокубки после победы над "Спартаком"
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