Куйвашев не сомневается, что "Урал" выйдет в еврокубки после победы над "Спартаком"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 апреля торжественно открыл стадион "Екатеринбург Арена" после масштабной реконструкции к чемпионату мира по футболу-2018.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, церемония прошла перед началом матча "Урал" - "Спартак" - второй тестовой игры. По словам губернатора, уже совсем скоро здесь пройдут игры чемпионата мира, после завершения которых стадион останется в качестве наследия всем жителям Среднего Урала.

"Уверен, здесь будут проходить кроме спортивных событий еще и концертные, и самые разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона", - сказал Куйвашев.

Губернатор поблагодарил строителей, которые точно в срок ввели после реконструкции этот важнейший спортивный объект, умело сохранив здесь все исторические элементы и преобразив его. Зрители, пришедшие на матч, увидели красочный номер в исполнении шоу барабанщиков вместе с юными футболистами СК "Урал" и гимнастками-воспитанницами олимпийской чемпионки и посла Екатеринбурга – города-организатора ЧМ-2018 Ирины Зильбер. Сразу после этого состоялась торжественная передача строителями и реконструкторами стадиона - группой "Синара" - символического ключа от арены футбольному клубу "Урал". Генеральный директор "Синары" Михаил Ходоровский вручил ключ президенту клуба Григорию Иванову. Гимн России перед началом игры прозвучал в исполнении Уральского хора.

Право совершить первый удар по мячу на торжественно открытой "Екатеринбург Арене" досталось Евгению Куйвашеву. Глава региона дал пас юному воспитаннику спортклуба "Урал" и Ирине Зильбер.

Сам матч завершился победой "Урала" над действующим чемпионом России со счетом 2:1. Евгений Куйвашев поздравил игроков и тренерский состав клуба.

"Уверен, мы теперь выйдем в еврокубки и дальше – чем черт не шутит? Спасибо вам за игру, я сегодня голос сорвал. Игра была шикарная!", - признался глава Среднего Урала.