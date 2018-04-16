Макрон заявил, что не был обязан консультироваться с парламентом перед ударом по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ему не требовались консультации с парламентом для проведения операции в Сирии.

Об этом он заявил, выступая в воскресенье в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

"Мои полномочия определены 35-й статьей конституции, - сказал Макрон. - По конституции я верховный главнокомандующий и несу ответственность, возложенную на меня в этом качестве". "Но я решаю не один, а совместно с начальником Главного штаба", - добавил он.

"Мы не станем менять конституцию, только потому, что она вам не нравится", - отметил Макрон.

14 апреля утром США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным объектам и городам Сирии. Было выпущено около сотни ракет, порядка 70-ти из них перехвачены сирийскими системами ПВО. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненых гражданских лицах.