Аваков призвал мир учиться у Киева ведению гибридной войны с Россией

Весь мир должен перенимать опыт Киева в противостоянии с Москвой, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в рамках своего визита в США.

"Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас", — передаёт РБК слова министра из сообщения ведомства.

Глава МВД отметил, что его визит в Америку вместе с начальником украинской криминальной полиции Вячеславом Аброськиным имеет целью усиление сотрудничества с ФБР и Госдепартаментом "в противодействии организованной преступности, в частности, российской".

"Это очень важное значение, учитывая события в Солбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", — подчеркнул Аваков, добавив, что Москва использует организованную преступность, в частности, "воров в законе", для дестабилизации обстановки на Украине.