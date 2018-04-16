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США готовятся ввести новые санкции против РФ в связи с "химатакой" в Сирии

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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
16.04.2018 06:50 Мск (08:50 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
WSJ: В США обсуждались три варианта военной операции в Сирии
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Джеймс Мэттис (2017) | Фото:Wikimedia Commons

Министр обороны США Джеймс Мэттис представил Белому дому три варианта военной операции в Сирии, сообщили СМИ.

Как передаёт РБК со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ) и её источники, знакомые с ситуаций, самый консервативный вариант предполагал удар по объектам, связанным с сирийской программой разработки химического оружия. Второй — удар по большему количеству целей, в том числе по командным пунктам сирийской армии и возможным центрам разработки химоружия. И третий, самый радикальный, вариант мог включать удары российским ПВО в арабской республики в целях подрыва военного потенциала режима Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп согласился на гибридный вариант, включавший пуск 100 крылатых ракет по сирийским химическим объектам, что, как отмечает WSJ, нанесло "значительный ущерб" химической программе республики.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 14 апреля утром США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным объектам и городам Сирии.



Развитие сюжета: Ранее 16.04.2018 07:43 Мск
Макрон заявил, что не был обязан консультироваться с парламентом перед ударом по Сирии

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16.04.2018 06:50 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
08:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.04.2018 08:38 Мск
Мария Захарова назвала власти США, ударившие по Сирии, "по настоящему исключительными"

Ранее 14.04.2018 07:53 Мск
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"

Ранее 14.04.2018 06:57 Мск
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии








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WSJ: В США обсуждались три варианта военной операции в Сирии
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