WSJ: В США обсуждались три варианта военной операции в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис представил Белому дому три варианта военной операции в Сирии, сообщили СМИ.

Как передаёт РБК со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ) и её источники, знакомые с ситуаций, самый консервативный вариант предполагал удар по объектам, связанным с сирийской программой разработки химического оружия. Второй — удар по большему количеству целей, в том числе по командным пунктам сирийской армии и возможным центрам разработки химоружия. И третий, самый радикальный, вариант мог включать удары российским ПВО в арабской республики в целях подрыва военного потенциала режима Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп согласился на гибридный вариант, включавший пуск 100 крылатых ракет по сирийским химическим объектам, что, как отмечает WSJ, нанесло "значительный ущерб" химической программе республики.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 14 апреля утром США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным объектам и городам Сирии.