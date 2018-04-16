Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ

в этот день
16.04.18
08:33
В Екб.10:33
Вице-спикер ГД предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником
На Ямале в аварии пострадали 17 вахтовиков. Подробности
Керимов стал самым богатым российским сенатором: увеличил доходы в 230 (!) раз
Главное
США готовятся ввести новые санкции против РФ в связи с "химатакой" в Сирии

Тема дня
Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
США заявили, что не предупреждали российскую сторону об ударе по Сирии
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 527



Новости
16.04.2018 06:15 Мск (08:15 Екб)
политика | За рубежом
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии (2014) | Фото: https://ru.wikipedia.org

Президент Германии (ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не допускать отчуждения между жителями западных стран и России.
Читайте также:

Как сообщает газета "КоммерсантЪ", такое заявление прозвучало в контексте обсуждения "дела Скрипаля" в интервью газете "Bild am Sonntag". Президент ФРГ отметил, что случившееся вызывает беспокойство и Европа не должна отказываться от критики действий Москвы.

"Но мы не должны оставлять попыток сделать это посредством прямого диалога", — подчеркнул он.

Кроме того, Штайнмайер призвал не объявлять врагами "Россию в целом, страну и её народ".

Напомним, 4 марта осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил в случившемся этом Россию.

В знак солидарности с Великобританией более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединённого Королевства.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава российского МИД Сергей Лавров со ссылкой на швейцарских специалистов заявил, что вСолсбери был применён газ BZ, который не разрабатывался в России. По его словам, данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО, тогда как в Советском Союзе и России разработок и накоплений данных химических соединений не осуществлялось.

Другие новости по темам: Франк-Вальтер Штайнмайер, Германия, ФРГ, дело Скрипаля
16.04.2018 06:15 Мск | Германия | информационная служба Накануне.RU
08:15 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+