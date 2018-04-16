Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ

Президент Германии (ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не допускать отчуждения между жителями западных стран и России.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ", такое заявление прозвучало в контексте обсуждения "дела Скрипаля" в интервью газете "Bild am Sonntag". Президент ФРГ отметил, что случившееся вызывает беспокойство и Европа не должна отказываться от критики действий Москвы.

"Но мы не должны оставлять попыток сделать это посредством прямого диалога", — подчеркнул он.

Кроме того, Штайнмайер призвал не объявлять врагами "Россию в целом, страну и её народ".

Напомним, 4 марта осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил в случившемся этом Россию.

В знак солидарности с Великобританией более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по "делу Скрипаля". До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединённого Королевства.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава российского МИД Сергей Лавров со ссылкой на швейцарских специалистов заявил, что вСолсбери был применён газ BZ, который не разрабатывался в России. По его словам, данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО, тогда как в Советском Союзе и России разработок и накоплений данных химических соединений не осуществлялось.