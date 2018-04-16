Мэй обвинила Москву в попытке блокировать расследования химатак в Сирии

Российское вето по резолюции о механизмах расследования химических атак в Сирии было попыткой блокировать проведение любых подобных расследований, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, данный документ, представленный Вашингтоном в Совете безопасности ООН, был заблокирован Москвой, которая настаивает, что Вашингтон своим проектом резолюции "пытается возродить совместный механизм расследования, который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных". В свою очередь, американская сторона также призвала наложить вето на аналогичную российскую резолюцию, поскольку та "даёт самой России шанс выбирать следователей, а затем оценивать их работу".

По словам Мэй, в Совбезе имели место "явные попытки блокировать любое надлежащее расследование" по данному вопросу.

"Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия", — приводит "РИА Новости" выдержку из текста речи британского премьера, с которой она сегодня выступит в парламенте Соединённого королевства.

Мэй также подчеркнула, что ответственность за химатаку в сирийском городе Дума несёт правительство арабской республики, тем самым повторив позицию британского правительства. По её словам, к такому выводу пришли инспекторы с мандатом СБ ООН, расследовавшие прежние атаки.

"Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несёт ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия", — говорится в тексте выступления премьера.

Напомним, российский проект резолюции по Сирии, предлагавший осудить действия США, Франции и Великобритании и призвать их прекратить агрессию против арабской республики, был также отклонён Совбезом ООН.