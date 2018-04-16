Мэй обвинила Москву в попытке блокировать расследования химатак в Сирии

в этот день
16.04.18
08:33
В Екб.10:33
Вице-спикер ГД предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником
На Ямале в аварии пострадали 17 вахтовиков. Подробности
Керимов стал самым богатым российским сенатором: увеличил доходы в 230 (!) раз
Главное
США готовятся ввести новые санкции против РФ в связи с "химатакой" в Сирии

Тема дня
Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
США заявили, что не предупреждали российскую сторону об ударе по Сирии
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 527



Новости
16.04.2018 05:45 Мск (07:45 Екб)
политика | За рубежом
Мэй обвинила Москву в попытке блокировать расследования химатак в Сирии
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Тереза Мэй, (2016) | Фото: AP

Российское вето по резолюции о механизмах расследования химических атак в Сирии было попыткой блокировать проведение любых подобных расследований, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, данный документ, представленный Вашингтоном в Совете безопасности ООН, был заблокирован Москвой, которая настаивает, что Вашингтон своим проектом резолюции "пытается возродить совместный механизм расследования, который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных". В свою очередь, американская сторона также призвала наложить вето на аналогичную российскую резолюцию, поскольку та "даёт самой России шанс выбирать следователей, а затем оценивать их работу".

По словам Мэй, в Совбезе имели место "явные попытки блокировать любое надлежащее расследование" по данному вопросу.

"Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия", — приводит "РИА Новости" выдержку из текста речи британского премьера, с которой она сегодня выступит в парламенте Соединённого королевства.

Мэй также подчеркнула, что ответственность за химатаку в сирийском городе Дума несёт правительство арабской республики, тем самым повторив позицию британского правительства. По её словам, к такому выводу пришли инспекторы с мандатом СБ ООН, расследовавшие прежние атаки.

"Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несёт ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия", — говорится в тексте выступления премьера.

Напомним, российский проект резолюции по Сирии, предлагавший осудить действия США, Франции и Великобритании и призвать их прекратить агрессию против арабской республики, был также отклонён Совбезом ООН.

Другие новости по темам: Тереза Мэй, Великобритания, Сирия, химатака, резолюция, ООН, Совбез ООН, СБ ООН
16.04.2018 05:45 Мск | Лондон | информационная служба Накануне.RU
07:45 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Мэй обвинила Москву в попытке блокировать расследования химатак в Сирии
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+