США готовятся ввести новые санкции против России в связи с "химатакой" в сирийской Думе

В понедельник 16 апреля будут оглашены новые санкции в отношении России в связи с поддержкой правящего в Сирии режима Башара Асада, сообщила в интервью телеканалу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли, пишет Интерфакс.

По словам американского представителя, меры затронут российские компании, поставлявшие сирийскому лидеру оборудование для производства химического оружия.

"Российские санкции будут усиливаться. Министр финансов США Стивен Мнучин объявит об этом в понедельник. Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Башаром Асадом химического оружия", - заявила Хейли.

Напомним, 6 апреля минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были внесены 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц.