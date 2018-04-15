На Украине на законодательном уровне предложили хоронить покойников в городских парках

На Украине на законодательном уровне предложили хоронить умерших в парках и скверах городов и населенных пунктов - такой законопроект внес кабинет министров в Верховную раду, пишет RT.

Уточняется, что данная инициатива поможет решить проблему нехватки мест на кладбищах страны.

Людей можно будет хоронить, завернув тела в специальную ткань. На могиле запрещено будет ставить кресты и оградки, можно будет лишь положить табличку с фамилией покойника и датой смерти.

Сейчас согласно официальной статистике, на Украине 90% кладбищ переполнены и должны быть закрыты.