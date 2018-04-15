Футболисты "Урала" в день открытия "Екатеринбург Арены" обыграли московский "Спартак"

15 апреля 2018 года болельщики футбольного клуба "Урал" запомнят надолго - матч между их родной командой и действующим чемпионом России московским "Спартаком" уже вошел в историю свердловского футбола как одна из самых ярких схваток.

"Урал" в день официального открытия "Екатеринбург Арены" выиграл у "красно-белых" со счетом 2:1. Команда Александра Тарханова могла бы и "в сухую" отстоять оба тайма, но судьба распорядилась по-иному: при счете 2:0 в уже добавленное после второй половины встречи время Промес взял таки ворота Ярослава Годзюра.

У "шмелей" отличился Эрик Бикфалви на 38 минуте и Отман Эль-Кабир на 88 минуте.

Для гостей футбольного праздника перед началом матча прошла официальная церемония открытия "Екатеринбург Арены", на нее прибыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент "Урала" Григорий Иванов. Болельщиков начали запускать уже около 14.00.

Как рассказали Накануне.RU очевидцы матча, игра прошла спокойно и без каких-либо фанатских инцидентов. Трибуны были заполнены до отказа, все билеты были проданы сразу же после поступления их в продажу.

Для "Спартака" это поражение стало первым в чемпионате России с августа 2017 года. Теперь у "красно-белых" осталось 50 очков, у "Урала" стало 33 очка.

21 апреля "шмели" уедут в Махачкалу на игру с "Анжи".