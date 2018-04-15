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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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В Кургане пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП
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авария, кроссовер, Гранта, гибель, пьяный, ДТП, Курган (2018) | Фото:vk.com &quot;Инцидент Курган&quot; Яков Петров

В Кургане в районе "Курганстальмоста" произошла смертельная авария.
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По предварительным данным, столкнулись кроссовер и "Лада Гранта". За рулем отечественного автомобиля был водитель из Башкирии.

ДТП произошло около 16.00 15 апреля - эту информацию Накануне.RU подтвердили в дежурной части ГИБДД.

Водитель кроссовера оказался пьян, его "заковали" в наручники и положили на асфальт, водитель "Гранты" от полученных травм скончался на месте ДТП - удар как раз пришелся на ту сторону машины, где сидел мужчина.

авария, кроссовер, Гранта, гибель, пьяный, ДТП, Курган(2018)|Фото:vk.com "Инцидент Курган" Яков Петров

авария, кроссовер, Гранта, гибель, пьяный, ДТП, Курган(2018)|Фото:vk.com "Инцидент Курган" Яков Петров

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15.04.2018 17:34 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
19:34 Екб


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В Кургане пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП
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