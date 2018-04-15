В Кургане пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП

В Кургане в районе "Курганстальмоста" произошла смертельная авария.

По предварительным данным, столкнулись кроссовер и "Лада Гранта". За рулем отечественного автомобиля был водитель из Башкирии.

ДТП произошло около 16.00 15 апреля - эту информацию Накануне.RU подтвердили в дежурной части ГИБДД.

Водитель кроссовера оказался пьян, его "заковали" в наручники и положили на асфальт, водитель "Гранты" от полученных травм скончался на месте ДТП - удар как раз пришелся на ту сторону машины, где сидел мужчина.