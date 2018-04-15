В США опубликовали фотографии разрушенных после авиаудара объектов в Сирии

Компания Digital Globe опубликовала фотоснимки со спутника, на которых якобы изображены сирийские здания, разрушенные в результате бомбовых ударов 14 апреля, передает РИА "Новости".

Фотографии компания-оператор опубликовала в Twitter.

На первом фото ясно видны три здания, на втором же фото эти же здания уже полностью разрушены.

Как написала в подписи к снимкам газета "Washington Post", на фотографиях изображен "объект химического оружия Шиншар неподалеку от Хомса".

Данные фото были сделаны 13 и 14 апреля соответственно.