Украина введет санкции против компаний, участвующих в строительстве Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина введет санкции против всех компаний, участвующих в строительстве Крымского моста. Об этом он сказал в эфре "Радио свобода".

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в "черный список", - сказал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце 2017 года Омелян призвал "срочно остановить" строительство Крымского моста. В феврале Киев подал иск в арбитражный суд против России из-за якобы допущенных "нарушений" Конвенции ООН по морскому праву.