Башар Асад в разговоре с депутатами Госдумы оценил эффективность советских ЗРК

Президент Сирии Башар Асад в Дамаске встретился с депутатами Госдумы РФ, которые прилетели в Сирию в составе российской делегации, об этом пишут "Известия".

На встрече Асад отметил, что советские системы ПВО, которые сбили более 70% американских крылатых ракет "Томагавк" при атаке на Сирию, себя показали отлично - из 103 ракет сбили 71.

В отражении атаки участвовали средства ПВО производства СССР 1970 годов - С-200 и "Бук".

Депутат Госдумы Сергей Железняк заявил, Асад не зря дал высокую оценку советским "зениткам", так как, получается, что они превосходят американское вооружение.

Напомним, утром в субботу, 14 апреля, группировка войск США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по объектам в Сирии. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненых гражданских лицах.