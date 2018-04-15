Дольщики "Нового Уктуса" в Екатеринбурге считают, что застройщик продает активы, пытаясь избежать ответственности

В Екатеринбурге обманутые дольщики пятой очереди жилого комплекса "Новый Уктус" написали очередное обращение в Генпрокуратуру РФ. Люди считают, что их недобросовестный застройщик пытается продать объекты недвижимости, чтобы постараться избежать ответственности, об этом Накануне.RU рассказали дольщики.

"В дополнение к поданной Заместителю Генерального прокурора РФ жалобе пайщики сообщают, что после подачи жалобы, в конце марта и начале апреля 2018 года на городском интернет портале Е1.ru в разделе "Недвижимость" были размещены объявления о срочной продаже объектов недвижимости в зданиях, имеющих отношение к "Уралэнергостройкомплексу", - сообщили дольщики.

Среди объектов они перечисляют офисные помещения в здании по адресу: ул. Крестинского, д. 44, офисные помещения и 13 квартир в многоэтажном жилом доме №66 на улице Московская.

"На Московской дом построен "Уралэнергостройкомплексом", управляющей компанией в доме предположительно является структура, непосредственно связанная с "Уралэнергостройкомплексом", в данном доме предположительно там проживают руководитель Игорь Плаксин и финансовый директор компании Ольга Мощева", - считают пайщики.

Пайщики полагают, что выставленные на продажу после возбуждения уголовного дела объекты недвижимости в зданиях, имевших или имеющих отношение к "Уралэнергостройкомплексу" могут принадлежать прямо или опосредованно через родственников, знакомых и иных лиц руководству "Уралэнергостройкомплекса" и через продажу объектов недвижимости, которые куплены в том числе на деньги пайщиков, руководство фирмы пытается продать свои активы с целью ухода от установленной законом ответственности за допущенные нарушения.

Люди просят при расследовании уголовного дела обратить особое внимание на данные предположения и проверить их.

Ранее Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарёв потребовал активизировать расследование уголовного дела о хищении средств участников строительства многоквартирных домов в Екатеринбурге.

Как ранее сообщали Накануне.RU в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, сейчас организовано проведение комплекса надзорных мероприятий по ситуации с соблюдением прав участников строительства многоквартирных домов, заказчиком возведения которых являлось НП "Уралэнергостройкомплекс".

28 февраля по заявлениям граждан, сообщивших о хищении денежных средств, вложенных в строительство жилья на улице Самолетная-Павлодарская, было заведено уголовное дело по статье "мошенничество", которое находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Свердловской области.

Руководитель главного следственного управления потребовал поручить расследование группенаиболее опытных сотрудников, а также взять на личный контроль ход и результаты ее работы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пострадали более 900 пайщиков ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский". Застройщиком этих жилых комплексов является компания НП "Уралэнергостройкомплекс", а возглавляет ее депутат екатеринбургской думы Игорь Плаксин.