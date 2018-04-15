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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Дольщики "Нового Уктуса" в Екатеринбурге считают, что застройщик продает активы, пытаясь избежать ответственности
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ЖК &quot;Новый Уктус&quot; (2018) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В Екатеринбурге обманутые дольщики пятой очереди жилого комплекса "Новый Уктус" написали очередное обращение в Генпрокуратуру РФ. Люди считают, что их недобросовестный застройщик пытается продать объекты недвижимости, чтобы постараться избежать ответственности, об этом Накануне.RU рассказали дольщики.
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"В дополнение к поданной Заместителю Генерального прокурора РФ жалобе пайщики сообщают, что после подачи жалобы, в конце марта и начале апреля 2018 года на городском интернет портале Е1.ru в разделе "Недвижимость" были размещены объявления о срочной продаже объектов недвижимости в зданиях, имеющих отношение к "Уралэнергостройкомплексу", - сообщили дольщики.

Среди объектов они перечисляют офисные помещения в здании по адресу: ул. Крестинского, д. 44, офисные помещения и 13 квартир в многоэтажном жилом доме №66 на улице Московская.

"На Московской дом построен "Уралэнергостройкомплексом", управляющей компанией в доме предположительно является структура, непосредственно связанная с "Уралэнергостройкомплексом", в данном доме предположительно там проживают руководитель Игорь Плаксин и финансовый директор компании Ольга Мощева", - считают пайщики.

Пайщики полагают, что выставленные на продажу после возбуждения уголовного дела объекты недвижимости в зданиях, имевших или имеющих отношение к "Уралэнергостройкомплексу" могут принадлежать прямо или опосредованно через родственников, знакомых и иных лиц руководству "Уралэнергостройкомплекса" и через продажу объектов недвижимости, которые куплены в том числе на деньги пайщиков, руководство фирмы пытается продать свои активы с целью ухода от установленной законом ответственности за допущенные нарушения.

Люди просят при расследовании уголовного дела обратить особое внимание на данные предположения и проверить их.

Ранее Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарёв потребовал активизировать расследование уголовного дела о хищении средств участников строительства многоквартирных домов в Екатеринбурге.

Как ранее сообщали Накануне.RU в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, сейчас организовано проведение комплекса надзорных мероприятий по ситуации с соблюдением прав участников строительства многоквартирных домов, заказчиком возведения которых являлось НП "Уралэнергостройкомплекс".

28 февраля по заявлениям граждан, сообщивших о хищении денежных средств, вложенных в строительство жилья на улице Самолетная-Павлодарская, было заведено уголовное дело по статье "мошенничество", которое находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Свердловской области.

Руководитель главного следственного управления потребовал поручить расследование группенаиболее опытных сотрудников, а также взять на личный контроль ход и результаты ее работы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пострадали более 900 пайщиков ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский". Застройщиком этих жилых комплексов является компания НП "Уралэнергостройкомплекс", а возглавляет ее депутат екатеринбургской думы Игорь Плаксин.

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15.04.2018 15:43 Мск | Екатеринбург | Михаил Белокрылов
17:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.03.2018 04:05 Мск
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Дольщики "Нового Уктуса" в Екатеринбурге считают, что застройщик продает активы, пытаясь избежать ответственности
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