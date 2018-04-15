"Мы хотим видеть звезды". "Антимусорный" митинг КПРФ в Кургане собрал около 70 человек

В Кургане активисты КПРФ провели митинг против строительства предприятия по переработке и утилизации мусора на территории Шуховского полигона, передает корреспондент Накануне.RU.

На акцию протеста пришли около 70 человек.

В разговоре с Накануне.RU депутат Курганской городской думы Яков Сидоров отметил, что собравшиеся никак не против строительства самого завода, но предприятие должно быть расположено в отдаленных районах, а никак не в 11 километрах от Кургана.

"Я сейчас немного вам расскажу про цифры. На строительство завода потребуется около 2,5 млрд рублей. Но мы не против самого завода, а мы выступаем сегодня против свалки, эту “хрень” будут ведь строить за наш счет", - обратился к собравшимся Яков Сидоров.

Что касается тарифов за вывоз мусора, то ожидается, что с 1 января следующего года их стоимость возрастет в разы и курганцы будут платить не копейки как сейчас, а в районе 500-600 рублей в месяц. Причем данная строка будет прописана в Единой квитанции ЖКХ.

На митинге также выступили известный курганский бизнесмен, возглавляющий ООО "Сток" (предприятие по вывозу мусора - единственное в Кургане - прим. ред.) Игорь Путин и общественник Алексей Шварц. Путин, в частности, рассказал о том, что сейчас в среднем семья из 3-4 человек платит за вывоз мусора около 60 рублей в месяц, с января 2019 года же начнет платить около 120-140 рублей с одного члена семьи.

Пока шли выступления, активисты собирали подписи под резолюцией, которую, по словам Якова Сидорова, направят сразу пяти адресатам: президенту России Владимиру Путину, губернатору Курганской области Алексею Кокорину, главе Кургана Сергею Руденко, в областную и городскую думы.

"Антимусорный" митинг КПРФ в Кургане



Как отметили в КПРФ, такой мусороперерабатывающий завод Кургану нужен, но зоны размещения отходов должны быть расположены не на Шуховском полигоне в непосредственной близости от города, а на нескольких площадках. Также по итогам митинга собравшиеся предложили провести публичные слушания по теме строительства данного полигона по захоронению отходов.

"Вы представляете что будет? Мощность этого предприятия - 300 тыс. тонн отходов, именно такое количество он сможет перерабатывать за год. Это все будет захоронено. А кто думает об экологии? Ну стройте вы дальше, у нас что, область маленькая? Других мест нет? Давайте тогда сразу будем строить вон в Заозерном. Не думают о людях вообще", - поделился своим мнением с Накануне.RU участник митинга Сергей Власенко.

Официально заговорили о строительстве такого мусороперерабатывающего предприятия под Курганом еще в 2016 году, процедура предусмотрена территориальной схемой обращения с отходами, которую приняли после проведения публичных слушаний в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.