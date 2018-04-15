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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
15.04.2018 14:01 Мск (16:01 Екб)
общество | Курганская область
"Мы хотим видеть звезды". "Антимусорный" митинг КПРФ в Кургане собрал около 70 человек
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&quot;Антимусорный&quot; митинг КПРФ в Кургане (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане активисты КПРФ провели митинг против строительства предприятия по переработке и утилизации мусора на территории Шуховского полигона, передает корреспондент Накануне.RU.
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На акцию протеста пришли около 70 человек.

В разговоре с Накануне.RU депутат Курганской городской думы Яков Сидоров отметил, что собравшиеся никак не против строительства самого завода, но предприятие должно быть расположено в отдаленных районах, а никак не в 11 километрах от Кургана.

"Я сейчас немного вам расскажу про цифры. На строительство завода потребуется около 2,5 млрд рублей. Но мы не против самого завода, а мы выступаем сегодня против свалки, эту “хрень” будут ведь строить за наш счет", - обратился к собравшимся Яков Сидоров.

Что касается тарифов за вывоз мусора, то ожидается, что с 1 января следующего года их стоимость возрастет в разы и курганцы будут платить не копейки как сейчас, а в районе 500-600 рублей в месяц. Причем данная строка будет прописана в Единой квитанции ЖКХ.

На митинге также выступили известный курганский бизнесмен, возглавляющий ООО "Сток" (предприятие по вывозу мусора - единственное в Кургане - прим. ред.) Игорь Путин и общественник Алексей Шварц. Путин, в частности, рассказал о том, что сейчас в среднем семья из 3-4 человек платит за вывоз мусора около 60 рублей в месяц, с января 2019 года же начнет платить около 120-140 рублей с одного члена семьи.

Пока шли выступления, активисты собирали подписи под резолюцией, которую, по словам Якова Сидорова, направят сразу пяти адресатам: президенту России Владимиру Путину, губернатору Курганской области Алексею Кокорину, главе Кургана Сергею Руденко, в областную и городскую думы.

Как отметили в КПРФ, такой мусороперерабатывающий завод Кургану нужен, но зоны размещения отходов должны быть расположены не на Шуховском полигоне в непосредственной близости от города, а на нескольких площадках. Также по итогам митинга собравшиеся предложили провести публичные слушания по теме строительства данного полигона по захоронению отходов.

"Вы представляете что будет? Мощность этого предприятия - 300 тыс. тонн отходов, именно такое количество он сможет перерабатывать за год. Это все будет захоронено. А кто думает об экологии? Ну стройте вы дальше, у нас что, область маленькая? Других мест нет? Давайте тогда сразу будем строить вон в Заозерном. Не думают о людях вообще", - поделился своим мнением с Накануне.RU участник митинга Сергей Власенко.

Официально заговорили о строительстве такого мусороперерабатывающего предприятия под Курганом еще в 2016 году, процедура предусмотрена территориальной схемой обращения с отходами, которую приняли после проведения публичных слушаний в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Другие новости по темам: митинг, КПРФ, Курган, полигон, отходы, Яков Сидоров
15.04.2018 14:01 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
16:01 Екб


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"Мы хотим видеть звезды". "Антимусорный" митинг КПРФ в Кургане собрал около 70 человек
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