Владимир Путин: Борьба с террористами на Ближнем Востоке должна учитывать суверенитет стран

На саммите Лиги арабских государств 15 апреля президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке непростая и требует консолидации усилий, пишет РИА "Новости".

"Ваша встреча проходит на фоне весьма непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Вооруженные конфликты в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене продолжают уносить человеческие жизни, сопровождаются резким ухудшением социально-экономической обстановки. Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, несомненно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств", - сказал Путин.

Владимир Путин также выразил надежду, что после разгрома основных сил ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России и некоторых других странах - прим. ред.) в САР получится совместными усилиями создать условия для политического урегулирования ситуации в стране.