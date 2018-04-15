Коломойский: Порошенко больше не будет президентом

Украинский президент-олигарх Петр Порошенко больше не будет президентом. Об этом в телеэфире заявил другой олигарх Игорь Коломойский.

В телепрограмме "Схемы" он упомянул о встрече в женевском ресторане отеля Four Seasons с бывших совладельцем "Приватбанка" Геннадием Боголюбовым и экс-главой администрации Порошенко Борисом Ложкиным. Коломойский отметил, что Ложкин приезжал к Боголюбову.

"У них есть что обсуждать и о чем разговаривать. Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как убегают все от Порошенко, как уже думают, как от него поскорее спрятаться, чтобы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг", – рассказал Коломойский.

При этом он подчеркнул, что Ложкин не может вести переговоров от имени Порошенко, поскольку уже почти два года не занимает должностей в его администрации, а также не является его советником или представителем.

Как считает политолог Руслан Бортник, Коломойский подал сигнал другим влиятельным финансово-промышленным группам, что делать ставку на Порошенко не стоит.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко уволил Коломойского с поста председателя Днепропетровской облгосадминистрации в марте 2015 года. В декабре 2016 года государство национализировало "Приватбанк" Коломойского.