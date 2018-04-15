В Швейцарии прокомментировали заявления Лаврова об использовании газа BZ при отравлении Скрипаля

Специалисты швейцарской химлаборатории ответили на заявление Сергея Лаврова о том, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое состояло на вооружении Великобритании и США, пишет Правда.Ру.

"Только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество", - говорится в заявлении.



Напомним, швейцарские специалисты определили вещество, примененное в Солсбери как газ BZ, который не разрабатывался в России, а также вещество А234, которое при его использовании привело бы к смерти Сергея и Юлию Скрипалей, об этом ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) из Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице.

Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, процитировал Лавров.