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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
15.04.2018 11:37 Мск (13:37 Екб)
политика | За рубежом
Сильвио Берлускони считает, что США должен рассматривать Россию как партнера, а не как противника
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(2006) | Фото: permanent.nouvelobs.com

Бывший премьер-министр Италии, а ныне руководитель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони отметил, что США должны рассматривать Россию как стратегического партнера, а никак не противника.
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Об этом он высказался в открытом письме в газете "Corriere della Sera", пишет ТАСС.

"Продолжаю думать как западник, который любит Америку и Европу, что Россию Путина нужно рассматривать как партнера, а не противника. В 2002 году в Пратика-ди-Маре под Римом нам удалось усадить за один стол переговоров США, Россию и Европу", - написал Берлускони.

Напомним, США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам страны. Более половины из 100 выпущенных ракет не достигли цели, так как были уничтожены сирийскими системами ПВО.

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15.04.2018 11:37 Мск | Италия | Михаил Белокрылов
13:37 Екб


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Сильвио Берлускони считает, что США должен рассматривать Россию как партнера, а не как противника
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