Сильвио Берлускони считает, что США должен рассматривать Россию как партнера, а не как противника

Бывший премьер-министр Италии, а ныне руководитель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони отметил, что США должны рассматривать Россию как стратегического партнера, а никак не противника.

Об этом он высказался в открытом письме в газете "Corriere della Sera", пишет ТАСС.

"Продолжаю думать как западник, который любит Америку и Европу, что Россию Путина нужно рассматривать как партнера, а не противника. В 2002 году в Пратика-ди-Маре под Римом нам удалось усадить за один стол переговоров США, Россию и Европу", - написал Берлускони.

Напомним, США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам страны. Более половины из 100 выпущенных ракет не достигли цели, так как были уничтожены сирийскими системами ПВО.