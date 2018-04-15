В США заявили, что ракетные удары по объектам в Сирии противоречат международному праву и американской конституции

Члены американской Ассоциации по контролю над вооружениями заявили о том, что ракетные удары по объектам в Сирии, нанесенные США, Великобританией и Францией, противоречат международному праву и американской конституции, об этом пишет РИА "Новости".

Также в сообщении отмечается, что на нанесение удара по объектам в Сирии не было выдано никакого спецразрешения американского конгресса.

Эксперты добавили, что такие действия президента США Дональда Трампа вызывают озабоченность по поводу возможности главы государства инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, а это уже может привести к использованию ядерного оружия.

Напомним, США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам страны. Более половины из 100 выпущенных ракет не достигли цели, так как были уничтожены сирийскими системами ПВО.