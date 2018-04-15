Переговоры по внесенному проекту резолюции Совбеза ООН по Сирии начнутся 16 апреля

Переговоры по внесенному Францией, Великобританией и США проекту резолюции Совбеза ООН по Сирии начнутся 16 апреля, об этом пишет ТАСС со ссылкой на западных дипломатов.

Когда проект будет вынесен на голосование, пока не сообщается.

Накануне в Нью-Йорке началось экстренное заседание совета безопасности ООН, на котором настояла Россия после ракетного удара США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии. Россия требует осудить действия США и их союзников, а также пресечь возможность дальнейших подобных ударов.

Напомним, утром в субботу, 14 апреля, группировка войск США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по объектам в Сирии. Было выпущено около сотни ракет, порядка 70-ти из них перехвачены сирийскими системами ПВО. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненых гражданских лицах.