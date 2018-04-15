Украина начала патрулирование границы с Крымом с помощью беспилотников

Границу с Крымом со стороны Украины начали патрулировать беспилотные летальные аппараты Spectator-M, сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Теперь пограничники имеют возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники оснащены современными видео- и тепловизионными камерами и позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тыс. метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники используются как на морском участке границы, так и на сухопутном. Запуск и управление беспилотными комплексами осуществляют военнослужащие, которые прошли специальное обучение.

Как сообщало Накануне.RU, Украина использует беспилотники и на линии разграничения в Донбассе, хотя там это запрещено Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года.