В Миассе на женщину обрушился подвесной потолок в торговом центре

в этот день
15.04.18
00:09
В Екб.02:09
Совбез ООН отклонил российский вариант резолюции по Сирии
Более сотни выпущенных ракет, трое пострадавших: результаты атаки США на Сирию
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
Главное
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии

Тема дня
Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
"Власть, когда вы будете властью?" Работники качканарского завода "Металлист" вышли на несогласованный митинг
Обрушение в курганском супермаркете. Подробности с места событий
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 488

В Миассе на женщину обрушился подвесной потолок в торговом центре
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

на ЖД вокзале в Екатеринбурге обрушился потолок (2016) | Фото: Типичный Екатеринбург

Следственный комитет проводит проверку после обрушения потолочных конструкций в одном из отделов ТРЦ "Слон" в Миассе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, ЧП произошло вечером в субботу, 14 апреля. Обрушились конструкции подвесного потолка на площади около 30 кв. м. При этом местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления", - сообщили в ведомстве.

Другие новости по темам: миасс, обрушение потолка, торговый центр, пострадавшая, проверка
14.04.2018 23:50 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
01:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Миассе на женщину обрушился подвесной потолок в торговом центре
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+