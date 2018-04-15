В Миассе на женщину обрушился подвесной потолок в торговом центре

Следственный комитет проводит проверку после обрушения потолочных конструкций в одном из отделов ТРЦ "Слон" в Миассе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, ЧП произошло вечером в субботу, 14 апреля. Обрушились конструкции подвесного потолка на площади около 30 кв. м. При этом местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления", - сообщили в ведомстве.