Патриарх Кирилл обсудил ситуацию вокруг Сирии с папой римским Франиском

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел телефонные разговоры с главами христианских церквей в связи с авиаударами стран коалиции по Сирии.

"Есть желание продолжать с главами церквей переговоры, чтобы прекратить кровопролитие", - сказал патриарх в субботу журналистам в своей резиденции в Переделкино.

Переговоры, в частности с папой римским Франциском, прошли по инициативе предстоятеля Русской православной церкви. Помимо понтифика, патриарх Кирилл в субботу также провел консультации с Константинопольским и Александрийским патриархами, передает "Интерфакс".