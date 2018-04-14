Совбез ООН отклонил российский вариант резолюции по Сирии

Совбез ООН, собравшийся в Нью-Йорке на экстренное совещание, отклонил российский проект резолюции по ситуации в Сирии.

Напомним, Россия предлагала осудить действия США, Франции и Великобритании и призвать их прекратить агрессию против Сирии. Для принятия документа не хватило шести голосов – за резолюцию проголосовали только Россия, Боливия и Китай, против – восемь стран, в их числе и нанесшие ракетный удар США, Франция и Великобритания. Еще четыре страны воздержались, в их числе Казахстан.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что "агрессия западных стран в Сирии является серьезным ударом по политическому процессу урегулирования кризиса под эгидой ООН". Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники должны соблюдать Устав ООН.

Напомним, утром в субботу, 14 апреля, группировка войск США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по объектам в Сирии. Было выпущено около сотни ракет, порядка 70-ти из них перехвачены сирийскими системами ПВО. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненных гражданских лицах.