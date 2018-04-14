Петр Толстой предложил лечить гипертонию отварами коры дуба и боярышника

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в эфире телепередачи "60 минут" посоветовал россиянам с гипертонией "сплевывать" иностранные лекарства и лечиться, например, отваром боярышника или коры дуба. Так парламентарий ответил на вопрос своего оппонента, президента фонда "Институт региональных проектов и законодательств" Бориса Надеждина, что делать людям, если в ответ на западные санкции в России запретят американские и европейские лекарства, передает РБК.

На передаче Надеждин рассказал, что страдает гипертонией и ему приходится принимать западные лекарства. "Этот закон [внесенный накануне в Госдуму законопроект о запрете ввоза в Россию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции] создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии, японское сейчас от давления пью", — сказал он. И добавил, что в советский период ему предлагали лечиться отваром боярышника.

В ответ Толстой начал выяснять, какие именно таблетки пьет Надеждин, а потом решил подшутить над ним, предложив лечиться народными средствами. "А вы выплевывайте, выплевывайте [таблетки]. Кору дуба заваривайте, боярышник!" — сказал депутат.

Согласно данным о доходах за 2017 год, Петр Толстой заработал 5 млн руб. У него есть автомобили "ТОЙОТА LAND CRUISER 100", "ТОЙОТА LAND CRUISER 200", "ТОЙОТА ХАЙЛЕНДЕР", семь земельных участков, четыре жилых дома и квартира (в доле с ребенком).