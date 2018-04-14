В Сирию прибыли комиссары Организации по запрещению химического оружия

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Дамаск, чтобы расследовать информацию об использовании химоружия в населенном пункте Дума.

"ОЗХО работает в тесном сотрудничестве с департаментом ООН по вопросам охраны и безопасности", - говорится в сообщении на сайте организации.

"ОЗХО не может и не будет предоставлять информацию о текущем расследовании. Такая политика существует для сохранения целостности следственного процесса и его результатов, а также для обеспечения безопасности экспертов и персонала ОЗХО", - отметили в организации.

Стоит отметить, что ракетный удар по Сирии США, Великобритания и Франция нанесли без санкции ООН и без заключения экспертов ОЗХО.