Юрий Пономарев взял на контроль расследование нападения на редактора "Областной газеты"

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв поручил установить контроль за расследованием уголовного дела по факту нападения на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления ГП РФ в УрФО.

"С учетом большого общественного резонанса, а также обращений представителей журналистского сообщества, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв дал указание об установлении контроля за ходом расследования, поручив прокуратуре Свердловской области принять исчерпывающие координационные и надзорные меры по обеспечению полного установления всех обстоятельств происшествия.

В рамках проводимых процессуальных действий должны быть проверены все возможные версии о причинах совершения преступления, в том числе о его связи с профессиональной деятельностью пострадавшего", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, вечером 12 апреля в Екатеринбурге главред "Областной газеты" Дмитрий Полянин был жестоко избит арматурой возле подъезда его дома. По предварительным данным, у пострадавшего зафиксированы ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. Сам Полянин предполагает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, СКР проверит, есть ли связь между нападением на журналиста и его работой.