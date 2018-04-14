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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Юрий Пономарев взял на контроль расследование нападения на редактора "Областной газеты"
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полянин дмитрий павлович главный редактор областной газеты (2017) | Фото: Накануне.ru

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв поручил установить контроль за расследованием уголовного дела по факту нападения на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления ГП РФ в УрФО.

"С учетом большого общественного резонанса, а также обращений представителей журналистского сообщества, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв дал указание об установлении контроля за ходом расследования, поручив прокуратуре Свердловской области принять исчерпывающие координационные и надзорные меры по обеспечению полного установления всех обстоятельств происшествия.

В рамках проводимых процессуальных действий должны быть проверены все возможные версии о причинах совершения преступления, в том числе о его связи с профессиональной деятельностью пострадавшего", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, вечером 12 апреля в Екатеринбурге главред "Областной газеты" Дмитрий Полянин был жестоко избит арматурой возле подъезда его дома. По предварительным данным, у пострадавшего зафиксированы ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. Сам Полянин предполагает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, СКР проверит, есть ли связь между нападением на журналиста и его работой.

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14.04.2018 19:12 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
21:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 14:42 Мск
Союз журналистов России проследит за расследованием дела о нападении на журналиста в Екатеринбурге

Ранее 13.04.2018 10:38 Мск
СКР проверяет версию о том, что нападение на редактора "Областной газеты" в Екатеринбурге может быть связано с его работой

Ранее 13.04.2018 08:27 Мск
В Екатеринбурге главного редактора "Областной газеты" избили арматурой у подъезда








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Юрий Пономарев взял на контроль расследование нападения на редактора "Областной газеты"
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