Началось экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

В Нью-Йорке началось экстренное заседание совета безопасности ООН, на котором настояла Россия после ракетного удара США. Великобритании и Франции по Сирии.

Россия внесла проект резолюции, в которой требует осудить действия США и их союзников, а также пресечь возможность дальнейших подобных ударов.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что "агрессия западных стран в Сирии является серьезным ударом по политическому процессу урегулирования кризиса под эгидой ООН". Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники должны соблюдать Устав ООН.

Стоит отметить, что резолюция в российской редакции едва ли будет принята, поскольку трое из пяти постоянных членов Совбеза, обладающие правом вето, это как раз и есть США, Великобритания и Франция. Скорее всего, документ в его нынешнем виде будет заблокирован.

Напомним, утром в субботу, 14 апреля, группировка войск США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по объектам в Сирии. Было выпущено около сотни ракет, порядка 70-ти из них перехвачены сирийскими системами ПВО. О погибших не сообщается, есть сведения о трех раненных гражданских лицах.