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13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.04.2018 18:12 Мск (20:12 Екб)
политика | За рубежом
Лавров: Скрипалей могли отравить не "Новичком", а газом BZ и веществом А234
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коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

Швейцарские специалисты определили вещество, примененное в Солсбери как газ BZ, который не разрабатывался в России, а также вещество А234, которое при его использовании привело бы к смерти Сергея и Юлию Скрипалей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток", - заявил Лавров на Ассамблее по внешней и оборонной политике в субботу.

"Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО, в Советском Союзе и России разработок и накоплений данных химических соединений не осуществлялось", - цитирует министра "Интерфакс".

По его словам, информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) из Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице.

Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, процитировал Лавров.

"По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу", - заявил он.

По его словам, с учетом его высокой летучести, вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии и в чистом виде, в высокой концентрации, "представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным".

"Клиническая картина (отравления в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль – прим. ред.) больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", - добавил Лавров.

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14.04.2018 18:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:12 Екб


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Лавров: Скрипалей могли отравить не "Новичком", а газом BZ и веществом А234
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