Лавров: Скрипалей могли отравить не "Новичком", а газом BZ и веществом А234

Швейцарские специалисты определили вещество, примененное в Солсбери как газ BZ, который не разрабатывался в России, а также вещество А234, которое при его использовании привело бы к смерти Сергея и Юлию Скрипалей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток", - заявил Лавров на Ассамблее по внешней и оборонной политике в субботу.

"Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО, в Советском Союзе и России разработок и накоплений данных химических соединений не осуществлялось", - цитирует министра "Интерфакс".

По его словам, информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) из Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице.

Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, процитировал Лавров.

"По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу", - заявил он.

По его словам, с учетом его высокой летучести, вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии и в чистом виде, в высокой концентрации, "представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным".

"Клиническая картина (отравления в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль – прим. ред.) больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", - добавил Лавров.