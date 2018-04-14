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США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии

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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.04.2018 17:41 Мск (19:41 Екб)
политика | В России
МИД России обвинил США и их союзников в поддержке террористов и желании "расчленить" Сирию
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МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

Министерство иностранных дел России подготовило заявление, в котором достаточно жестко обозначило позицию страны по поводу ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии.
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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это была "рассчитанная на устрашение акция под абсолютно надуманным предлогом".

В МИД отметили, что Россия требует созыва Совбеза ООН и "призывает его членов, все ответственные страны международного сообщества дать должную оценку случившегося и исключить возможность рецидивов безрассудных агрессивных действий, ставящих под угрозу мир и безопасность в регионе, который уже глубоко дестабилизирован в результате преступных авантюр США и их союзников в Ираке и Ливии".

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"Нельзя не обратить внимание на то, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против ИГИЛ (запрещена в России), Джабхат ан-Нусры (запрещена в России) и прочих террористических группировок. По всему получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование.

Становится окончательно ясно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны. Такой расчет подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобожденных правительственной армией.

Наконец, предпринятый акт агрессии наносит мощный удар по усилиям, направленным на стимулирование женевского политического процесса на основе резолюции СБ ООН 2254, в которой была единогласно подтверждена приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении МИД.

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14.04.2018 17:41 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:41 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.04.2018 17:26 Мск
Американцы не могут определиться, предупреждали они Россию о ракетной атаке или нет

Ранее 14.04.2018 13:34 Мск
Башар Асад прокомментировал ракетную атаку США на Сирию








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МИД России обвинил США и их союзников в поддержке террористов и желании "расчленить" Сирию
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