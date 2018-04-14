МИД России обвинил США и их союзников в поддержке террористов и желании "расчленить" Сирию

Министерство иностранных дел России подготовило заявление, в котором достаточно жестко обозначило позицию страны по поводу ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это была "рассчитанная на устрашение акция под абсолютно надуманным предлогом".

В МИД отметили, что Россия требует созыва Совбеза ООН и "призывает его членов, все ответственные страны международного сообщества дать должную оценку случившегося и исключить возможность рецидивов безрассудных агрессивных действий, ставящих под угрозу мир и безопасность в регионе, который уже глубоко дестабилизирован в результате преступных авантюр США и их союзников в Ираке и Ливии".

"Нельзя не обратить внимание на то, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против ИГИЛ (запрещена в России), Джабхат ан-Нусры (запрещена в России) и прочих террористических группировок. По всему получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование.

Становится окончательно ясно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны. Такой расчет подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобожденных правительственной армией.

Наконец, предпринятый акт агрессии наносит мощный удар по усилиям, направленным на стимулирование женевского политического процесса на основе резолюции СБ ООН 2254, в которой была единогласно подтверждена приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении МИД.