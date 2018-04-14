Американцы не могут определиться, предупреждали они Россию о ракетной атаке или нет

Американские военные и дипломаты не могут выработать единую линию поведения. Так, они до сих пор выдают разную информацию о том, предупреждали ли российскую сторону о ракетной атаке или нет.

Генерал Джозеф Данфорд, глава объединенного комитета начальников штабов МО США заявил, что российскую сторону не предупреждали. На брифинге перед началом операции он говорил: "Мы специально выбрали эти цели, чтобы избежать риска вовлечь российские силы, и мы использовали наши обычные "деконфликтные" каналы, которые были активны всю неделю, для того, чтобы решить проблемы в воздушном пространстве. У нас не было какой-либо координации с русскими по поводу ударов, и мы не предупреждали их заранее".

Позднее, правда, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что "Россия была предупреждена перед совместными военными атаками США, Франции и Великобритании в Сирии" – это цитата по Associated Press.

И затем уже представитель США – посол Штатов в России Джон Хантсман в специальном видеообращении рассказал, что Вашингтон связался с Москвой перед ракетными ударами. "Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с РФ с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения. Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом Асадом", — заявил Ханстман.

Напомним, значительная часть ракет была нацелена на сирийские аэродромы.