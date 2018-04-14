В Липецкой области пенсионера подозревают в изнасиловании 9-летней девочки

В Липецкой области задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 9-летней школьницы.

ЧП случилось в Лебедянском районе области. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, днем 12 апреля пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в районе остановки общественного транспорта встретил 9-летнюю соседку. Попросив девочку о помощи, заманил её к себе в дом, где совершил насильственные действия сексуального характера. О домогательстве соседа школьница рассказала родителям, которые и сообщили в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признал и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время проводятся следственные действия с целью сбора доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.