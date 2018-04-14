Дональд Трамп назвал ракетный удар США по Сирии "совершенным", хотя это не так

В Twitter президент США пишет: "Совершенно исполненный удар минувшей ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасных военных. Лучший результат и представить нельзя. Миссия выполнена!".

Этот твит вызвал массу вопросов не только в силу того, что действия США многие страны расценивают как акт агрессии.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.

Дело в том, что успешной назвать атаку никак нельзя: из сотни ракет сирийские ПВО сбили около 70%, то есть, грубо говоря, большую часть. Операция получилась бескровной, но это тоже достижение лишь сирийской армии, поскольку многие ракеты союзников были нацелены на гражданские объекты. Кроме того, представитель МИД Сирии заявил, что на объектах, которые западными странами "подозреваются" в изготовлении и хранении химоружия, давно не было ни оборудования, ни специалистов.

Кроме того, в комментариях к этому твиту Трампу напоминают, что еще совсем недавно он называл возможность военной операции в Сирии "глупостью" и призывал оставить эту страну в покое, сосредоточившись на внутренней политике США.