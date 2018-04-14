В Липецкой области разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека

В Липецкой области разбился легкомоторный самолет Zlin 142. Он принадлежал местному авиаклубу "Сапсан". Клуб занимается обучением пилотированию планеров и самолетов, а также платными экскурсионными полетами, сообщает ресурс Lipetskmedia.ru.

На борту самолета находилось два человека. Опытный инструктор Александр Нитовский и, скорее всего, его ученик. По неподтвержденным данным, оба человека погибли.

Нитовский Александр Николаевич—заместитель директора АТСК по летной подготовке, командир планерного звена, летчик-инструктор государственной авиации ДОСААФ России, мастер спорта, чемпион Украины по планерному спорту.