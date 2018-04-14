Дорогие депутаты: народные избранники в ГД оказались миллиардерами и крупными землевладельцами

Депутаты Госдумы отчитались о доходах и имуществе за 2017 год. Оказалось, что почти все народные избранники имеют годовой доход, измеряющийся, как минимум, в нескольких миллионах. Почти все имеют в собственности недвижимость, причем предпочтение отдается жилым домам, а не квартирам. А еще распространенное явление – супербогатые жены, ворочающие миллиардами или огромным количеством земельных участков.

Больше всех в 2017 году заработал единоросс от Владимирской области Горигорий Аникеев – его доход в рублях составил 4,3 млрд. Его однопартиец из Липецкой области Николай Борцов заработал 1,1 млрд руб. Еще есть зампред комитета Госдумы по энергетике Александр Некрасов. Сам он заработал весьма "скромную" сумму в 29,8 млн руб, а вот его супруга – 2,3 млрд руб.

Есть несколько депутатов, чьи доходы (или доходы их жен) превысили несколько сотен миллионов. Среди них Леонид Симановский (743 млн руб.), Дмитрий Саблин (супруга заработала 698 млн руб.), Сергей Петров (жена заработала 332 млн руб.), Вадим Белоусов (жена заработала 266 млн руб.), Андрей Скотч (262 млн руб.), Аркадий Пономарев (169 млн руб.), Айрат Хайруллин (168 млн руб.), Александр Брыксин (107 млн руб.). У многих семейных пар (депутат и супруг/супруга) совокупный доход тоже превышает сотню миллионов рублей.

Что касается землевладения, то больше всего земельных участков у жены депутата Сергея Жигарева – более 300 наделов, предназначенных для размещения объектов капитального строительства – ИЖС и ее резервов.