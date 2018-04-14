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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.04.2018 15:33 Мск (17:33 Екб)
общество | В России
Дорогие депутаты: народные избранники в ГД оказались миллиардерами и крупными землевладельцами
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Утиные истории Скрудж Макдак (2016) | Фото:Disney

Депутаты Госдумы отчитались о доходах и имуществе за 2017 год. Оказалось, что почти все народные избранники имеют годовой доход, измеряющийся, как минимум, в нескольких миллионах. Почти все имеют в собственности недвижимость, причем предпочтение отдается жилым домам, а не квартирам. А еще распространенное явление – супербогатые жены, ворочающие миллиардами или огромным количеством земельных участков.

Больше всех в 2017 году заработал единоросс от Владимирской области Горигорий Аникеев – его доход в рублях составил 4,3 млрд. Его однопартиец из Липецкой области Николай Борцов заработал 1,1 млрд руб. Еще есть зампред комитета Госдумы по энергетике Александр Некрасов. Сам он заработал весьма "скромную" сумму в 29,8 млн руб, а вот его супруга – 2,3 млрд руб.

Есть несколько депутатов, чьи доходы (или доходы их жен) превысили несколько сотен миллионов. Среди них Леонид Симановский (743 млн руб.), Дмитрий Саблин (супруга заработала 698 млн руб.), Сергей Петров (жена заработала 332 млн руб.), Вадим Белоусов (жена заработала 266 млн руб.), Андрей Скотч (262 млн руб.), Аркадий Пономарев (169 млн руб.), Айрат Хайруллин (168 млн руб.), Александр Брыксин (107 млн руб.). У многих семейных пар (депутат и супруг/супруга) совокупный доход тоже превышает сотню миллионов рублей.

Что касается землевладения, то больше всего земельных участков у жены депутата Сергея Жигарева – более 300 наделов, предназначенных для размещения объектов капитального строительства – ИЖС и ее резервов.

Другие новости по темам: декларации о доходах, депутаты, госдума, имущество, рейтинг
14.04.2018 15:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:33 Екб


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Дорогие депутаты: народные избранники в ГД оказались миллиардерами и крупными землевладельцами
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