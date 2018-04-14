Россия и мир пишут сегодня "Тотальный диктант"

14 апреля, в субботу, более тысячи городов по всему миру (76 стран), а также пассажиры самолетов, космонавты на орбите, альпинисты в горах – присоединились к акции "Тотальный диктант". Множество участников проекта присоединились к нему в сети – онлайн-тестирование в этом году проходило в три приема с учетом разницы во времени.

"Тотальный диктант" пишут политики, звезды и общественные деятели. Так, в Пермском крае к проекту присоединился губернатор Максим Решетников. Много знаменитостей и среди тех, кто читает диктант. Например, одним из чтецов в Москве стал актер Леонид Ярмольник. Среди нововведений: одним из дикторов стала Алиса – голосовой помощник, созданный "Яндексом".

На проверку у организаторов уйдет примерно неделя. Результаты объявят после 20 апреля, а 26 апреля наградят тех, кто прошел проверку знания русского языка на "отлично".

Автором текста "Тотального диктанта" в 2018 году стала писатель, автор романа "Зулейха открывает глаза", Гузель Яхина.