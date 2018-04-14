"Амкар" проиграл первый матч после возвращения на домашнюю арену

Первый матч "Амкара" на домашней арене – стадионе "Звезда" в Перми – закончился не в пользу хозяев.

Казанский "Рубин" разгромил пермяков со счетом 3:0. Отличились Сердар Азмун (дважды – на 24-й и 39-й минутах) и Олег Кузьмин (77 минута).

Следующую игру в рамках премьер-лиги "Амкар" проведет в Москве – со столичными армейцами – 18 апреля.

Напомним, 9 апреля представители совместной комиссии РФС и РФПЛ посетил Пермь и оценили состояние газона "Звезды". Проверяющие пришли к выводу, что искусственное покрытие соответствует требованиям и на нем можно проводить матчи Чемпионата России по футболу. Решение вернуть "Амкару" право проводить футбольные матчи на своем стадионе было принято 10 апреля в Москве.

Ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба. Газон был испорчен обильными снегопадами. Все необходимые работы для приведения поля в порядок были сделаны сразу же, как только это позволила погода.