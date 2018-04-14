Башар Асад прокомментировал ракетную атаку США на Сирию

Главы Сирии и Ирана провели телефонные переговоры. Хасан Рухани, позвонивший Башару Асаду, выразил "решительное осуждение агрессии со стороны США, Великобритании и Франции". Он подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать Сирию и сирийский народ. Глава Ирана выразил уверенность, что атака не ослабит волю сирийского народа в войне с терроризмом, передает сирийское агентство SANA.

Асад, в свою очередь, отметил, что западные державы, поддерживающие террористов, "потеряли доверие своих народов и мира". Он подчеркнул, что акт агрессии со стороны США не ослабит решимость Сирии в борьбе с террористами.

Напомним, в результате ракетной атаки утром в субботу, 14 апреля США и их союзники выпустили более сотни ракет по военным и гражданским объектам в Сирии. Более 70 ракет было уничтожено средствами ПВО Сирии (данные Минобороны России). Жертв атаки нет, но были ранены три мирных жителя.

Между тем, в Дамаске и других городах Сирии продолжается мирная жизнь, во многих населенных пунктах сегодня прошли митинги в поддержку вооруженных сил страны и действующего правительства.