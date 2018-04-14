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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.04.2018 13:09 Мск (15:09 Екб)
общество | Центральный ФО
В Волоколамске и других городах Подмосковья проходят митинги против свалок
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Волоколамск митинг (2018) | Фото:vk.com/yaroslavgusarov

В Волоколамске, а также еще семи городах Подмосковья в субботу, 14 апреля, проходят митинги. Местные жители требуют закрытия мусорных полигонов.

Жители Волоколамска устроили двойную акцию протеста – утром они собрались у памятника саперам ("Взрыв"), а затем митинг переместился непосредственно к мусорному полигону "Ядрово". Горожане требуют его полного закрытия.

В анонсах митинга говорилось, что акции будут приурочены ко дню рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Напомним, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей.

СМИ сообщают, что на митинге в Волоколамске появился заместитель председателя правительства Подмосковья Михаил Кузнецов, а также побывала Ксения Собчак. Как сообщает ОТР, губернатору местные жители "подарили" торт из окурков. По разным данным, в первом митинге (у памятника) в Волоколамске участвовали 500-800 человек.

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Между тем, сегодня же стало известно, что "старая карта" "Ядрово" принимать мусор больше не будет. В министерстве экологии и природопользования региона заявили, что утром на территорию заехал последний мусоровоз. Впрочем, это не значит, что закрывается весь полигон – есть еще "новая карта", ее судьба пока неизвестна.

А накануне митинга дома у главы Волоколамска Петра Лазарева прошли обыски. По словам мэра, обыски проводило УБЭП Московской области, они начались рано утром и шли больше часа. Правоохранители искали "какие-то документы", сказал Лазарев "Интерфаксу". Также обыски прошли в администрации городского поселения.

"Понять можно, откуда ноги растут. (...) Угрозы начинают осуществляться. (...) Обращались и высокопоставленные областные чиновники. "Не прекратишь разрешать митинги - будут проблемы". Еще какие-то личности криминальные приезжали, тоже говорили: "Не прекратишь - будут проблемы, только с другой стороны", - рассказал Лазарев.

Мэр отметил, что ситуация может быть связана с той работой, которую он проводит против полигона "Ядрово". "Вероятно еще и потому, что депутаты приняли решение о референдуме по закрытию этой свалки", - добавил он.

Другие новости по темам: митинг в волоколамске, полигон ядрово, андрей воробьев, подмосковье, свалка
14.04.2018 13:09 Мск | Московская область | информационная служба Накануне.RU
15:09 Екб


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В Волоколамске и других городах Подмосковья проходят митинги против свалок
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