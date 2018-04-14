В Волоколамске и других городах Подмосковья проходят митинги против свалок

В Волоколамске, а также еще семи городах Подмосковья в субботу, 14 апреля, проходят митинги. Местные жители требуют закрытия мусорных полигонов.

Жители Волоколамска устроили двойную акцию протеста – утром они собрались у памятника саперам ("Взрыв"), а затем митинг переместился непосредственно к мусорному полигону "Ядрово". Горожане требуют его полного закрытия.

В анонсах митинга говорилось, что акции будут приурочены ко дню рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Напомним, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей.

СМИ сообщают, что на митинге в Волоколамске появился заместитель председателя правительства Подмосковья Михаил Кузнецов, а также побывала Ксения Собчак. Как сообщает ОТР, губернатору местные жители "подарили" торт из окурков. По разным данным, в первом митинге (у памятника) в Волоколамске участвовали 500-800 человек.

Между тем, сегодня же стало известно, что "старая карта" "Ядрово" принимать мусор больше не будет. В министерстве экологии и природопользования региона заявили, что утром на территорию заехал последний мусоровоз. Впрочем, это не значит, что закрывается весь полигон – есть еще "новая карта", ее судьба пока неизвестна.

А накануне митинга дома у главы Волоколамска Петра Лазарева прошли обыски. По словам мэра, обыски проводило УБЭП Московской области, они начались рано утром и шли больше часа. Правоохранители искали "какие-то документы", сказал Лазарев "Интерфаксу". Также обыски прошли в администрации городского поселения.

"Понять можно, откуда ноги растут. (...) Угрозы начинают осуществляться. (...) Обращались и высокопоставленные областные чиновники. "Не прекратишь разрешать митинги - будут проблемы". Еще какие-то личности криминальные приезжали, тоже говорили: "Не прекратишь - будут проблемы, только с другой стороны", - рассказал Лазарев.

Мэр отметил, что ситуация может быть связана с той работой, которую он проводит против полигона "Ядрово". "Вероятно еще и потому, что депутаты приняли решение о референдуме по закрытию этой свалки", - добавил он.