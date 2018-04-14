Минобороны Франции опубликовало доклад об использовании химоружия в Сирии

Министерство обороны Франции опубликовало доклад (содержит фото 18+), в котором, якобы, доказывается причастность правительственных сирийских войск к химической атаке в Думе 7 апреля. Документ был опубликован уже после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии.

"Доклад содержит открытую и ранее засекреченную информацию, собранную французскими спецслужбами. Мы оцениваем надежность этих данных как высокую", - говорится в документе.

Напомним, ранее в специальном заявлении президент России Владимир Путин отметил, что "российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки".