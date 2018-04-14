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США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии

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Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
14.04.2018 12:06 Мск (14:06 Екб)
политика | В России | За рубежом
Минобороны России рассказало о результатах ракетного удара США по Сирии
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США, ракеты, Сирия (2017) | Фото: youtube.com

Российские военные рассказали подробности о ракетной атаке, которую утром в субботу, 14 апреля, нанесли США, Франция и Великобритания.

Так, стало известно, что удар длился приблизительно час (с 3:42 до 5:10 мск). В нем были задействованы самолеты ВВС США В-1B, F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании "Торнадо". Участие французской авиации анонсировалось, но его не было. Со стороны Красного моря участвовала группировка ВМС США: корабли "Лабун" и "Монтерей".

"По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Сведения будут уточняться и доводиться до общественности.

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По имеющейся информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования "Томагавк", а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты "воздух- земля". Самолетами "Торнадо" британских ВВС выпущено восемь ракет "Scalp EG", - рассказал в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, сирийским войскам удалось перехватить 71 крылатую ракету. Они использовали такие средства ПВО как ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".

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"За последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать. Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса - и не только в отношении Сирии, но и других государств", - отметил Рудской.

Он рассказал о целях ракетного удара: аэродромы Дювали, Думеир, Блэи и Шайрат (в общей сложности 56 ракет, все сбиты), без серьезных разрушений обошлись аэродромы Хомс и Меззе, 30 ракет были направлены на объекты в районе населенных пунктов Барз и Джарамани, из них семь сбито. По данным российского Минобороны, эти объекты, якобы, имели отношение к так называемой "химической программе Дамаска". Они частично разрушены, однако они давно не использовались, там не было ни людей, ни оборудования.

"Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись", - заявил представитель Генштаба.

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"Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом. В настоящее время обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная", - подытожил Рудской.

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14.04.2018 12:06 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:06 Екб


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Минобороны России рассказало о результатах ракетного удара США по Сирии
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