Минобороны России рассказало о результатах ракетного удара США по Сирии

Российские военные рассказали подробности о ракетной атаке, которую утром в субботу, 14 апреля, нанесли США, Франция и Великобритания.

Так, стало известно, что удар длился приблизительно час (с 3:42 до 5:10 мск). В нем были задействованы самолеты ВВС США В-1B, F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании "Торнадо". Участие французской авиации анонсировалось, но его не было. Со стороны Красного моря участвовала группировка ВМС США: корабли "Лабун" и "Монтерей".

"По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Сведения будут уточняться и доводиться до общественности.

По имеющейся информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования "Томагавк", а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты "воздух- земля". Самолетами "Торнадо" британских ВВС выпущено восемь ракет "Scalp EG", - рассказал в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, сирийским войскам удалось перехватить 71 крылатую ракету. Они использовали такие средства ПВО как ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".

"За последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать. Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса - и не только в отношении Сирии, но и других государств", - отметил Рудской.

Он рассказал о целях ракетного удара: аэродромы Дювали, Думеир, Блэи и Шайрат (в общей сложности 56 ракет, все сбиты), без серьезных разрушений обошлись аэродромы Хомс и Меззе, 30 ракет были направлены на объекты в районе населенных пунктов Барз и Джарамани, из них семь сбито. По данным российского Минобороны, эти объекты, якобы, имели отношение к так называемой "химической программе Дамаска". Они частично разрушены, однако они давно не использовались, там не было ни людей, ни оборудования.

"Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись", - заявил представитель Генштаба.

"Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом. В настоящее время обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная", - подытожил Рудской.