Иран и Белоруссия осудили атаку США на Сирию, а Германия - поддержала

Иран, Белоруссия и Россия осудили действия США и их союзников в Сирии. Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает действия США, Франции и Великобритании.

В заявлении МИД Ирана говорится, что "Вашингтон и его союзники будут нести ответственность за последствия в регионе и за его пределами", а действия США названы "авантюризмом". "Иран выступает против использования химического оружия, и в тоже время он решительно осуждает использование информации о химатаках в качестве предлога для совершения агрессии против суверенного государства", - отмечают в министерстве иностранных дел Ирана.

Белорусское министерство иностранных дел полностью согласно с иранским: "Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии".

В заявлении Владимира Путина говорилось об ответственности США за происходящее и за последующие изменения в мировом масштабе. Он заявил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.