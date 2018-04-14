Губернатор Югры Наталья Комарова, находящаяся в Сирии, рассказала о ракетной атаке

Делегация России, в состав которой входит губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, находится в сирийском городе Арбин. Уже неделя, как он освобожден от боевиков. Россияне прошли по разрушенному городу, пообщались с местными жителями, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"В 7 утра посетили Восточную Гуту - города Харасту и Арбин, полностью освобождённый от террористов. Много разрушений. Очень много семей с детьми. Обстановка в целом спокойная. Если инспекторы ОЗХО заинтересованы в установлении истины, они могут приехать сюда и работать здесь", - сказала Наталья Комарова.

Комарова также рассказала о ракетной атаке на Сирию: "Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо. Российская делегация продолжает работать по программе".

Отметим, в рамках поездки запланированы встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудом Сабагом, муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего востока Иоанном Х. Планировалось подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года, а также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.