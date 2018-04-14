Путин: Россия осуждает атаку на Сирию и созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Владимир Путин сделал заявление по поводу ракетной атаки США и их союзников в отношении Сирии. Текст был опубликован на сайте Кремля.

В заявлении президента России отмечается, что ракетная атака была нанесена "без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права". Путин назвал ее "актом агрессии".

"Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", - говорится в заявлении Путина.

Он отметил, что Организация по запрещению химоружия отправила в Сирию своих комиссаров, но "группа западных стран" не стала дожидаться их выводов.

"Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - считает российский президент.

Он заявил и о том, что "нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений". "История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - заключает Путин.

Напомним, всего в результате атаки на Сирию было выпущено более сотни крылатых ракет "Томагавк" и ракет "воздух-земля". Разрушены некоторые объекты военного назначения, вместе с тем, сообщается только о трех пострадавших в результате обстрела - это гражданские лица. Российские военные в отражении атаки на Сирию не участвовали.