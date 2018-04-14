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13.04.2018
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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14.04.2018 10:57 Мск (12:57 Екб)
политика | В России | За рубежом
Путин: Россия осуждает атаку на Сирию и созывает экстренное заседание Совбеза ООН
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Владимир Путин сделал заявление по поводу ракетной атаки США и их союзников в отношении Сирии. Текст был опубликован на сайте Кремля.

В заявлении президента России отмечается, что ракетная атака была нанесена "без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права". Путин назвал ее "актом агрессии".

"Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", - говорится в заявлении Путина.

Он отметил, что Организация по запрещению химоружия отправила в Сирию своих комиссаров, но "группа западных стран" не стала дожидаться их выводов.

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"Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - считает российский президент.

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Он заявил и о том, что "нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений". "История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - заключает Путин.

Напомним, всего в результате атаки на Сирию было выпущено более сотни крылатых ракет "Томагавк" и ракет "воздух-земля". Разрушены некоторые объекты военного назначения, вместе с тем, сообщается только о трех пострадавших в результате обстрела - это гражданские лица. Российские военные в отражении атаки на Сирию не участвовали.

Другие новости по темам: ракетный удар по сирии, заявление путина, экстренное заседание совбеза оон, осуждение действий сша
14.04.2018 10:57 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:57 Екб


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Путин: Россия осуждает атаку на Сирию и созывает экстренное заседание Совбеза ООН
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