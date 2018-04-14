На 87-м году жизни скончался режиссер Милош Форман. Это произошло в США. Печальную новость журналистам сообщила жена Формана.

Форман – двукратный обладатель премии "Оскар", "Золотого глобуса" и множества других престижных наград. Автор культового фильма "Пролетая над гнездом кукушки", а также "Вальмона", "Амадея" и др. Всего в фильмографии Милоша два десятка художественных и документальных фильмов, часто он выступал и сценаристом своих лент.

Форман родился в Чехословакии, но после ввода советских войск в эту страну в 1968 году эмигрировал в США.