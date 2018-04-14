Российские военные заявили о сотне ракет, выпущенных США по Сирии

Более сотри крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" было выпущено по военным и гражданским объектам в Сирии группировкой войск США, Франции и Великобритании. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

"Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф", - говорится в сообщении ведомства.

Обломки американской ракеты в окрестностях Хомса

"Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям", - сообщили в Минобороны.

"Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись", - отметили в МО.