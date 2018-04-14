Появились первые сообщения о пострадавших в атаке США на Сирию

Сирийские системы ПВО отбили часть ракетной атаки США на исследовательский центр и склады правительственных войск в Хомсе. Как сообщает сирийское агентство SANA, группировка войск США, Франции и Великобритании трижды атаковала эти объекты.

В итоге ракетами было уничтожено знание научного центра и лаборатории, но ущерб был нанесен только материальный. В самом городе были ранены три гражданских лица.

Между тем, расходятся данные о количестве запущенных ракет. Так, в первые часы после атаки сирийские власти сообщали о 30 ракетах, из которых треть была уничтожена.

Часть американской крылатой ракеты "Томагавк", сбитой под Хомсом.

Однако данные российского Министерства обороны иные: "По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", - говорится в сообщении военного ведомства.